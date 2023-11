Erneut schwere Unwetter in Italien

Indes laufen in den Gemeinden, in denen das Wasser nach den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der Nacht zum Freitag bereits zurückgegangen ist, die Aufräumarbeiten. „Unsere Toskana ist zwar verwundet, aber wir sind bereits am Wiederaufbau. Forza!“, schrieb Giani in einem Facebook-Post. Schlamm und Verwüstung prägen das Bild. Die Bewohner schaufeln die Schlammmassen von den Straßen und räumen die beschädigten Häuser und Wohnungen auf. An den Straßenrändern stapeln sich durchgeweichte Möbelstücke und zerstörte Gegenstände.