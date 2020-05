Erneut Telefonaktion zu Corona

Wolfgang Klee hat die Rufnummer 06131-48 36 03. Archivfoto: Peter Pulkowski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ. Täglich gibt es neue Erkenntnisse zum Coronavirus - und täglich kommen neue Vorschläge aus der Politik, welche Maßnahmen als nächstes zu ergreifen sind. Welche Krankheitsverläufe sind wahrscheinlich, wer ist besonders gefährdet, wie kann man sich schützen?

Gegenüber dem Wissensstand Mitte März, als die Corona-Pandemie Deutschland erreichte, haben sich viele Perspektiven grundlegend verändert. Das prägnanteste Beispiel ist wohl die damals noch weithin als unnütz erachtete Maskenpflicht, die heute als wirksames Mittel gegen die Ausbreitung angesehen wird.

Bei der Telefonaktion dieser Zeitung zum Thema "Corona - wie geht's weiter?" am Freitag, 16 bis 18 Uhr, stehen drei Mediziner für alle Fragen rund um das Virus zur Verfügung. Das Virus dringt, wie Sanitätsrat Dr. Wolfgang Klee festhält, vor allem über die Atemwege in den Körper ein und kann sich dann in der Lunge festsetzen.

Fotos Wolfgang Klee hat die Rufnummer 06131-48 36 03. Archivfoto: Peter Pulkowski Sabine Gentz-Zotz ist unter 06131-48 36 01 zu erreichen. Archivfoto: Gentz-Zotz Christoph Lembens nimmt unter 06131-48 36 02 ab. Archivfoto: Peter Pulkowski 3

Aber es gibt auch viele andere Krankheitsverläufe, die beispielsweise das Herz oder die Gefäße betreffen. "Das Virus kann sämtliche Organe befallen", warnt der Umweltmediziner. Allerdings gebe es Hoffnung, dass die Todesrate unter den Erkrankten deutlich niedriger ausfallen könnte, als ursprünglich vermutet worden ist. Das wiederum erhöht auch die Hoffnung auf eine Reduzierung der coronabedingten Verbote. Essenziell bleibt aber, dass jeder weiß und beherzigt, wie er sich und seine Umgebung schützt.

"Wichtig bleibt, unser Immunsystem zu stärken durch ausreichende Bewegung, eine gesunde Ernährung und seelische Ausgeglichenheit", betont Klee, der gemeinsam mit den Fachärzten für Innere Medizin, Professor Dr. Sabine Gentz-Zotz und Dr. Christoph Lembens, bei der Telefonaktion zur Verfügung steht.