Erneut Unwetter in großen Teilen Kaliforniens - ein Kind tot

Sacramento (dpa) - . In Kalifornien ist bei heftigen Unwettern ein Kind gestorben - es wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Das Kind im Alter von etwa zwei Jahren sei noch am Unfallort im Bezirk Sonoma County westlich der Hauptstadt Sacramento für tot erklärt worden, berichtete die Zeitung „Press Democrat“ am Mittwochabend.