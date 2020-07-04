Samstag,
04.07.2020 - 02:45
2 min
Erste Fastnachter im Rheingau sagen Kampagne ab
Wegen Corona sagt der CVW Winkel Veranstaltungen für 2020/21 ab – andere Rheingauer Fastnachtsvereine überlegen noch.
Von Lisa Bolz
Redaktion Rheingau-Taunus
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