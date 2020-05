Erste Gottesdienste in Worms

Jetzt teilen:

WORMS - In Pfeddersheim und in Hochheim werden am Sonntag, 10. Mai, wieder die ersten Gottesdienste im evangelischen Dekanat gefeiert. Der Gottesdienst in Pfeddersheim beginnt um 10 Uhr. Die dortige Simultankirche ist eine der größeren Kirchen im Dekanatsgebiet. Damit können die Besucher gut den Mindestabstand von anderthalb Metern in jede Richtung einhalten. Rund 50 Sitzplätze stehen zur Verfügung. „Sollten mehr Menschen den Gottesdienst besuchen wollen, feiern wir zweimal“, kündigt die Pfeddersheimer Pfarrerin Almut Kunzmann an. Die Bergkirchengemeinde in Hochheim feiert ebenfalls am Sonntag Gottesdienst. Dort wird mit dem Gottesdienst um 10.15 Uhr begonnen. In der Kirche haben 20 Besucher Platz. Am Sonntag, 17. Mai, feiern in Worms die Kirchengemeinden Horchheim, Weinsheim und Wiesoppenheim sowie Neuhausen wieder Gottesdienste. An Pfingsten soll außerdem die Gemeinde in Rheindürkheim folgen. Die Luthergemeinde plant nach Angaben des Dekanats den ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause für den 17. oder 24. Mai. Die Friedrichsgemeinde will wieder am 14. Juni beginnen. Die übrigen Innenstadtgemeinden, also die Magnus-, Matthäus- sowie Dreifaltigkeitsgemeinde, haben vor, Ende Mai gemeinsam zu starten.

Verzicht auf Friedensgruß oder Handauflegen beim Segen

Das Infektionsschutz-Konzept der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sieht vor, dass von jedem Gottesdienst-Teilnehmer Adresse und Telefonnummer erfasst werden. Diese Liste muss 21 Tage aufbewahrt werden und danach durch das Pfarramt wieder vernichtet werden. Zudem soll auf Körperkontakt, etwa beim Friedensgruß oder dem Segen mit Handauflegen, verzichtet werden. Auch ist von Gesang während der Gottesdienste vorerst abzusehen und das Tragen eines Mundschutzes vorgeschrieben.

Bei der katholischen Pfarrgruppe Worms-Nordstadt wird ebenfalls nicht gesungen. Auch ist beim Betreten und Verlassen der Kirche ein Mund- und Nasen-Schutz zu tragen. Besucher werden zudem gebeten, am Eingang die Hände zu desinfizieren. Wenngleich unter diesen Bedingungen Gottesdienste laut Pfarrgruppe nur eine Notlösung seien, will sie die Wochentags- und Sonntagsmessen wieder vor Ort in den Kirchengemeinden Liebfrauen, St. Amandus, Maria Himmelskron und St. Laurentius den Schutzmaßnahmen entsprechend feiern. Lediglich die Abendmesse am Sonntag in Liebfrauen wird vorerst noch nicht stattfinden. Die Gottesdienstzeiten sind auf der Homepage oder in der Gottesdienstordnung, die jetzt wieder in den Kirchen ausliegt, zu finden. Es ist eine Anmeldung zu den Gottesdiensten über das Pfarrbüro erforderlich, um die vorgeschriebene Teilnehmerzahl in den einzelnen Kirchen einhalten zu können. Die Pfarrgruppe bittet all diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, den Gottesdienst weiterhin zu Hause am Radio oder am Fernseher mitzufeiern.