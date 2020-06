3 min

Erster Corona-Fall in Grundschule im Kreis Darmstadt-Dieburg

Nachdem ein Viertklässler in Hähnlein positiv auf Covid-19 getestet wurde, sind die Mitschüler nun in Quarantäne. Wie die Schule die Ansteckungsgefahr eingrenzen will.

Von Sabine Eisenmann, Reinhard Jörs und Wolfgang Görg