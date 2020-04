Erster Corona-Todesfall in Darmstadt-Dieburger Seniorenheim

Im Senio-Pflegeheim Groß-Umstadt, betrieben von der Gersprenz-GmbH, ist in einer der sechs Hausgemeinschaften das Coronavirus nachgewiesen. Foto: Karl-Heinz Bärtl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - "Ich habe überhaupt keine Idee, wie das Virus in unser Haus kommen könnte", sagt Gersprenz-Geschäftsführer Rolf Theissen und seufzt leise. Erstmals ist der gefährliche Erreger nun in eines der Pflegeheime in Darmstadt-Dieburg eingedrungen. "Aus unserem Haus in Groß-Umstadt sind drei Bewohner positiv getestet worden, einer ist gestorben."

Die drei waren am Dienstag/Mittwoch der vergangenen Woche mit Erkältungssymptomen und leichtem Fieber ins Krankenhaus gekommen, wo sie sofort auf Corona getestet wurden. Ein Tag später kam der Befund: positiv, was in dem Fall heißt: infiziert. Der Verstorbene, 76 Jahre alt, kam am 30. März ohne große Beschwerden in die Klinik und starb am 4. April.

Arbeiten unter Vollschutz

All drei Patienten gehörten zu einer der sechs Hausgemeinschaften im Groß-Umstädter Heim. Auf jeder der drei Etagen des Gebäudes gibt es zwei Wohngemeinschaften. Alle zwölf Bewohner der betroffenen Hausgemeinschaft sind daraufhin in Quarantäne gestellt worden. Alle Mitarbeiter arbeiten seitdem im ganzen Haus nur noch unter Vollschutz: Haube, Schutzanzug, FFP2-Maske, Handschuhe.

EINE MASKE PRO TAG Wie in allen Pflegeheimen sind auch im Senio-Haus in Groß-Umstadt die medizinischen Schutzmasken mit Filter besonders knapp"Beim Rest der Schutzausrüstung sieht's problemlos aus", so Gersprenz-Geschäftsführer, Rolf Theissen. Der Kreis habe über den Katastrophenschutz kürzlich unbürokratisch für einen ganzen Schwung Masken gesorgt. 1000 weitere Masken seien bestellt; nächste Woche soll die Lieferung ankommen. Jeder Pfleger benötige pro Tag eine Maske. (rj)

Dass sich das Virus aus der einen betroffenen Hausgemeinschaft ins ganze Haus übertragen haben könnte, hält der Gersprenz-Chef für unwahrscheinlich, schließlich seien alle Hygieneregeln schon zuvor eingehalten worden. Tests für alle Mitarbeiter und Bewohner unterblieben allerdings.

Schon früh - deutlich vor hessenweiten Vorgaben der Landespolitik - hatten auch die kommunalen Senio-Heime im Kreis ihre Pforten geschlossen, keine Besucher von außen mehr ins Haus gelassen. Auch ehrenamtliche Helfer, die vielleicht etwas vorlesen oder mit den alten Menschen ein Spiel machen, dürfen seitdem nicht mehr rein. Aber auch Familienangehörige durften seitdem nur noch in der Sterbensphase zum Opa oder der Oma. Das gilt für alle Senio-Pflegeeinrichtungen im Landkreis. 260 alte Menschen wohnen dort und werden dort aktuell versorgt von insgesamt 270 Mitarbeitern, von denen gut 200 direkten Kontakt zu den Bewohnern haben.

Weiterführende Links

Keine negativen Reaktionen der Familien

Ungefähr zeitgleich zu den im Krankenhaus bestätigten Coronafällen aus dem Umstädter Heim habe ein Hausarzt, der im Heim nach alten Bewohnern schaut, bei zwei weiteren Alten aus anderen Wohngruppen ebenfalls Erkältungssymptome festgestellt, ohne allerdings klare weitere Hinweise auf Corona. "Er meldete dies daraufhin dem Gesundheitsamt, die daraufhin mitteilten, sie würden nicht testen. Aber er könne dies ja selbst tun; was der Hausarzt daraufhin auch tat", schildert Rolf Theissen. Der Arzt nahm daraufhin von einigen Bewohner Abstriche. "Sechs waren negativ, bei zwei weiteren steht das Ergebnis noch aus."

Wie reagieren die Bewohner und deren Familien auf die neue Situation, dass das Virus nun erste Infektionen im Haus auslöste? "Die Bewohner reagieren erstaunlicherweise sehr gelassen", schildert der Gersprenz-Geschäftsführer. Sie fühlten sich gut aufgehoben.

Und die Familien? "Die Angehörigen der Betroffenen, aber danach auch alle anderen Angehörigen haben wir sofort informiert", schildert Rolf Theissen. "Auch da haben wir überhaupt keine negativen Reaktionen erhalten." Es gebe "sehr viel Zustimmung" über den Umgang mit der schwierigen Situation. "Und auch ich möchte allen Mitarbeitern danken, denn niemand duckt sich weg, alle packen im Moment noch mehr an, als sie das ohnehin das ganze Jahr über tun." Besonders freue ihn die Reaktion etlicher Familien. "Die drücken uns die Daumen, dass wir es gut hinkriegen."