Erster Corona-Todesfall in Darmstadt

In Darmstadt gibt es jetzt auch den ersten Corona-Todesfall. Wie das Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, ist am Dienstag eine 85 Jahre alte Frau im Agaplesion Elisabethenstift gestorben. Die Frau habe schwere Vorerkrankungen gehabt, hieß es weiter. Die Fünfundachtzigjährige war den Angaben zufolge Bewohnerin einer Darmstädter Pflegeeinrichtung, die wegen Covid-19-Fällen bereits vom Gesundheitsamt überwacht werde.

Der Corona-Krisenstab der Stadt hatte jüngst beschlossen, Alten- und Pflegeheime wegen ihrer besonderen Gefährdung durch die Pandemie verstärkt in den Blick zu nehmen. Am Dienstag tagte dazu erstmals auch die Fachgruppe Alten- und Pflegeheime, bestehend aus Oberbürgermeister Jochen Partsch, Sozialdezernentin Barbara Akdeniz (beide Grüne), Klinikdezernent André Schellenberg (CDU), Krankenhausleitungen, Rettungsdienst und dem Gesundheitsamt. Die Runde verständigte sich darauf, nach wie vor darauf zu verzichten, alle Pflegeheime pauschal auf mögliche Corona-Erkrankungen durchzutesten. Stattdessen soll beim Auftreten von Verdachtsfällen sofort und gezielt getestet werden und diese Vorgehen bei einem bestätigten Krankheitsausbruch noch intensiviert werden. Zusätzlich sollen die Ausstattung der Heime mit Schutzmaterialien verstärkt und durch zusätzliche Schulungen die Einhaltung der Hygieneregeln weiter verbessert werden.

Die Zahl der Covid-19-Patienten ist unterdessen nur minimal gestiegen. Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums gab es am Mittwoch in Darmstadt 119 bestätigte Covid-19-Fälle, einen mehr als am Dienstag. 88 der Erkrankten sind nach Angaben des Gesundheitsamts mittlerweile bereits wieder gesund.

