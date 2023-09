Erster Todestag der Queen: Royals erinnern an Elizabeth II.

Charles veröffentlichte eine Botschaft an die Briten, in der er liebevolle Worte für seine Mutter fand. „Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete“, schrieb der. An seine Untertanen gerichtet, fügte er hinzu: „Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir gegenüber erwiesen wurde im Laufe dieses Jahres und wir tun alles, um Ihnen allen zu Diensten zu sein.“