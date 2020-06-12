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Freitag, 12.06.2020 - 23:00
3 min

Erstes Mannheimer Kino zeigt wieder Filme

Das Cineplex ist Vorreiter, andere Kinos in der Stadt wollen im Lauf des Monats nachziehen. Vieles ist anders als vor Corona, aber es gibt auch Dinge, auf die die Zuschauer sich verlassen können.

Von Marco Partner

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REGELN

Familien und Freunde aus maximal zwei Haushalten dürfen im Kino etwas enger zusammenrücken. Beim Cineplex sperrt das computergesteuerte Ticketsystem bei jeder Buchung automatisch die umliegenden Sitze, sodass im Kinosaal ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. Um Warteschlangen und unnötiges Gedränge zu vermeiden, werden die jeweiligen Filmstarts entzerrt, ein Einbahnstraßensystem eingeführt und vor allem an der Popcorn-Theke "überdurchschnittlich Personal" eingestellt. (mpr)

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