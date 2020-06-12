Freitag, 12.06.2020 - 23:00
3 min
Erstes Mannheimer Kino zeigt wieder Filme
Von Marco Partner
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REGELN
Familien und Freunde aus maximal zwei Haushalten dürfen im Kino etwas enger zusammenrücken. Beim Cineplex sperrt das computergesteuerte Ticketsystem bei jeder Buchung automatisch die umliegenden Sitze, sodass im Kinosaal ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. Um Warteschlangen und unnötiges Gedränge zu vermeiden, werden die jeweiligen Filmstarts entzerrt, ein Einbahnstraßensystem eingeführt und vor allem an der Popcorn-Theke "überdurchschnittlich Personal" eingestellt. (mpr)
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