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Samstag, 20.06.2020 - 03:00
3 min

Erweiterte Schul-Öffnung stößt in Mühltal auf Ablehnung

Stimmungsbild an der Mühltaler Schule am Pfaffenberg zeigt, dass sich viele Eltern weiterhin Abstand wünschen. Vor dem geplanten Urlaub wollen die Familien nichts riskieren.

Von Rebecca Keller
Die Grundschule am Pfaffenberg in Mühltal hat eine Umfrage zur bevorstehenden weiteren Öffnung gestartet. Bis jetzt gingen die Kinder zwei Tage in der Woche zur Schule, ab Montag werden es fünf Tage sein. Foto: Rebecca Keller

Die Grundschule am Pfaffenberg in Mühltal hat eine Umfrage zur bevorstehenden weiteren Öffnung gestartet. Bis jetzt gingen die Kinder zwei Tage in der Woche zur Schule, ab Montag werden es fünf Tage sein. (Foto: Rebecca Keller)

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