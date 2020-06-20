Samstag,
20.06.2020 - 03:00
3 min
Erweiterte Schul-Öffnung stößt in Mühltal auf Ablehnung
Stimmungsbild an der Mühltaler Schule am Pfaffenberg zeigt, dass sich viele Eltern weiterhin Abstand wünschen. Vor dem geplanten Urlaub wollen die Familien nichts riskieren.
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