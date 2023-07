„Es gehört uns“: Neue Musik von Taylor Swift

New York (dpa) - . US-Sängerin Taylor Swift war nach eigenen Angaben bei der Arbeit an ihrem neu aufgelegten Album „Speak Now (Taylor's Version)“ mit Nostalgie und Dankbarkeit erfüllt. „Es ist hier. Es gehört euch, es gehört mir, es gehört uns“, schrieb die 33-Jährige in einem Instagram-Post zu dem erschienenen Werk.