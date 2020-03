Ethik in Corona-Zeiten: Wer darf weiterleben?

Coronavirus (Foto: CROCOTHERY - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN / MAINZ / TRIER - Intensiv- und Notfallmediziner in Deutschland bereiten sich darauf vor, bei der Behandlung von Corona-Patienten eine Auswahl zu treffen, wenn Intensivbetten, Beatmungsgeräte und medizinisches Personal knapp werden. Sieben medizinische Fachgesellschaften haben jetzt klinisch-ethische Empfehlungen vorgelegt, damit Ärzte während der Covid-19-Pandemie über die Zuteilung von Ressourcen entscheiden können.

Nachdem bereits Italien, Österreich und die Schweiz in den vergangenen Tagen entsprechende Empfehlungen veröffentlicht hatten, wurde auch in Deutschland der Druck aus der Ärzteschaft höher, für eine solche Ausnahmesituation gerüstet zu sein. „Noch ist es nicht soweit. Aber wir wollen gewappnet sein“, teilte Prof. Uwe Janssen, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in einer Presseerklärung mit. „Wir wollen am Ende dieses schwierigen, schmerzlichen Prozesses sagen können: es war eine fundierte, gerechte Entscheidung“, so Janssen. Am Donnerstag Mittag werden die Empfehlungen in der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt.

Vor allem die Bilder und Berichte aus Italien, wo diese schwierige Situation bereits eingetroffen ist, hatten den Druck erhöht, Empfehlungen zu formulieren. Die Richtlinien, die seit vergangener Woche in Italien gelten, sind umstritten. Dort wird unter anderem empfohlen, Patienten mit mehr voraussichtlicher Lebenszeit vorrangig zu behandeln. Eine solche Auswahl nach Alter ist nach den Empfehlungen der DIVI in Deutschland nicht zulässig.

Neben den medizinisch-ethischen Empfehlungen fordert der Trierer Jurist Prof. Dr. Till Zimmermann auch den Gesetzgeber zu einer Regelung auf. „Die rechtliche Situation für Ärzte und Patienten ist unklar“, so Zimmermann.

Triage:

• Er leitet sich aus dem französischen Wort „trier“ ab. Übersetzt heißt das „sortieren“.

• Das System kommt aus der Militärmedizin. Ende des 18. Jahrhunderts fanden sich im „Königlich-Preußischen Feldlazareth-Reglement“ erste Angaben, wie Verwundete nach Schweregraden eingeteilt werden sollten. Unter Napoleon I. entwickelte der Militärchirurg Dominique Jean Larrey „fliegende Lazarette“: Die Verwundeten wurden auf dem Schlachtfeld nach der Schwere ihrer Verletzungen sortiert und, wenn nötig, vor Ort behandelt.



Link zu den Empfehlungen der DIVI:





• Der Fachbegriff für die Auswahl von Patienten, die bei Ressourcenknappheit zuerst behandelt werden sollen, heißt „Triage“.• Er leitet sich aus dem französischen Wort „trier“ ab. Übersetzt heißt das „sortieren“.• Das System kommt aus der Militärmedizin. Ende des 18. Jahrhunderts fanden sich im „Königlich-Preußischen Feldlazareth-Reglement“ erste Angaben, wie Verwundete nach Schweregraden eingeteilt werden sollten. Unter Napoleon I. entwickelte der Militärchirurg Dominique Jean Larrey „fliegende Lazarette“: Die Verwundeten wurden auf dem Schlachtfeld nach der Schwere ihrer Verletzungen sortiert und, wenn nötig, vor Ort behandelt.Link zu den Empfehlungen der DIVI: Hier klicken.

Auch die Universitätsmedizin Mainz wird mit den Empfehlungen der DIVI arbeiten, hat aber auch eigene Leitlinien formuliert. Am dortigen Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und im Klinischen Ethikkomitee haben die Medizinethik-Experten in den vergangenen Tagen Konzepte zur konkreten klinischen Umsetzung erarbeitet und werden sie am heutigen Freitag vorstellen. Prof. Dr. Norbert W. Paul, Direktor des Instituts, hofft, dass die Mainzer Strategie zur Umsetzung nicht nur den eigenen Medizinern mehr Sicherheit bei der Behandlung von Covid-19-Patienten geben wird, sondern auf nationaler Ebene als Blaupause für andere Kliniken dienen werden, um das Papier der DIVI in die konkrete klinische Praxis umzusetzen.