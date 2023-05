Europol: Schlag gegen Bande vom Balkan - 37 Festnahmen

Den Haag (dpa) - . Nach Razzien in sechs Ländern ist nach Angaben von Europol eine besonders gewalttätige Drogen- und Waffenschieber-Bande vom West-Balkan aufgerollt worden. 37 Verdächtige seien festgenommen worden, teilte Europol am Donnerstagabend in Den Haag mit. Ein 37 Jahre alter Bosnier soll die Bande aus dem Gefängnis in Italien heraus geleitet haben.