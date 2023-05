Eurovision Song Contest 2023: Wer gewinnt die Trophäe?

Monika Linkytė will es noch einmal wissen. 2015 trat sie, damals im Duett, schon einmal für Litauen an und erreichte mit „This Time“ Platz 18. Diesmal versucht Linkytė es mit dem Song „Stay“ alleine. So richtig catchy ist das alles nicht, auch wenn laut Eurovision-Experten zum ersten Mal in der ESC-Geschichte die uralte Musiktradition der Sutartinės in einen Beitrag einfließt. Doch für so viel Musiktheorie rund um ein immartielles Welterbe der Unesco ist es mit Startnummer 22 doch schon reichlich spät am Abend.