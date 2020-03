Euthanasie auf dem Kalmenhof: Vergiss mein nicht?

Was hat sich auf dem Idsteiner Kalmenhof während des Zweiten Weltkriegs ereignet? Wir erklären im Rahmen eines virtuellen Rundgangs über das Gelände, was passiert ist. (Fotos: Stadtarchiv Idstein, Sammlung Conrad Frohn / Bearbeitung: VRM/zink)

IDSTEIN - Knapp 20 Kilometer von der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden entfernt liegt der Kalmenhof in Idstein. 700 Menschen sollen hier während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen sein. Viele von ihnen waren Kinder und Jugendliche, umgebracht auf grausame Weise. Wir erzählen ihre Geschichten, zeigen in einer interaktiven Tour über das Gelände, wo sich was ereignet hat und sprechen mit Entscheidern über die Zukunft des heute leerstehenden Kalmenhof-Krankenhauses - jenem Ort, wo systematisch gemordet wurde.