Event-Programm im Neuborn in Wörrstadt

VERANSTALTUNGEN

Samstag, 1. August, um 18 Uhr Best of 80s & 90s.



Sonntag, 2. August, um 10 Uhr Schlagerfrühstück.



Samstag, 8. August, um 18 Uhr Pfefferprinz Band.



Sonntag, 16. August, um 10 Uhr Chill im Wald.



Samstag, 22. August, um 18 Uhr Duo Shelter.



Sonntag, 23. August, um 11 Uhr Frühschoppen.



Freitag, 28. August, um 19 Uhr Musik Zeitreise.



Die Events finden je nach Wetter im Biergarten oder auf dem überdachten Tanzboden statt. Kartenbestellung und Info unter www.waldgaststätte-neuborn.de, per E-Mail an neuborn1@web.de und telefonisch unter der 0162-4 28 35 33.