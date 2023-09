Ex-Frontsänger von Smash Mouth mit 56 Jahren gestorben

Mit Smash Mouth hatte der gebürtige Kalifornier in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etliche Hits in den USA gelandet - der bekannteste wohl der Ohrwurm „All Star“ (1999). Als Teil des Soundtracks von „Shrek“ erlangte das Lied besonders große Popularität. Billboard-Status erreichten auch Songs wie „Walkin’ On The Sun“ oder das Monkees-Cover „I’m A Believer“ - bis heute werden sie bei Spotify millionenfach gestreamt.