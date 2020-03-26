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Donnerstag, 26.03.2020 - 12:00
3 min

Existenzängste und Kosten statt Premierenfeier und Konzert

Wie gehen Mainzer Künstler mit der Coronakrise um? Sven und Lea Hieronymus, Ramon Chormann sowie Hanne Kah berichten von Rückschlägen, Sorgen und leisen Hoffnungen

Michael Jacobs: Lokalredakteur Mainz
Von Michael Jacobs
Lokalredakteur Mainz
Den Ausfall von über zehn Live-Auftritten muss Comedian Sven Hieronymus verkraften. Foto: Halbneun-Theater Darmstadt

Den Ausfall von über zehn Live-Auftritten muss Comedian Sven Hieronymus verkraften. (Foto: Halbneun-Theater Darmstadt)

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Den Ausfall von über zehn Live-Auftritten muss Comedian Sven Hieronymus verkraften. Foto: Halbneun-Theater Darmstadt

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Serienweise Konzertabsagen, vermutlich bis Mai, machen der Musikerin Hanne Kah zu schaffen. Archivfoto: BK/Axel Schmitz

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Geplante Tournee und Unterhaus-Solo-Auftritt geplatzt: Lea Hieronymus steht vor dem Nichts. Archivfoto: Hieronymus

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Schockmomente: Nach einem Ausfall-Monat wird es eng, befürchtet Ramon Chormann. Archivfoto: hbz/Michael Bahr

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