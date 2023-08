„Exorzist“-Regisseur William Friedkin gestorben

Friedkin stieg in den 70er Jahren schnell in die Riege der „New Hollywood“-Elite auf. Der gehörten Star-Regisseure wie Peter Bogdanovich, Roman Polanski, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese an. Er und Kollegen wie Coppola hätten sich damals über Kunst, nicht über den Profit an den Kinokassen unterhalten, sagte er 2015 im Interview des Kinoportals „Deadline.com“.