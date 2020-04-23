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Donnerstag, 23.04.2020 - 03:00
3 min

Exotische Ziele vorerst nur auf dem Bildschirm in Mannheim

Mannheimer Reise-Bloggerin Kim Limelius hält es wegen der Corona-Gefahr in heimischer Quarantäne aus. Aufgrund ihrer Erkrankung zählt sie zur Hochrisikogruppe.

Von Marco Partner
In ihrer selbst auferlegten Quarantäne hat Globetrotterin Kim Limelius den Wert eines Aufenthalts auf ihrem kleinen Balkon schätzen gelernt. Foto: Limelius

In ihrer selbst auferlegten Quarantäne hat Globetrotterin Kim Limelius den Wert eines Aufenthalts auf ihrem kleinen Balkon schätzen gelernt. (Foto: Limelius)

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