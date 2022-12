Experte warnt: Gefahr von Weltkriegsbomben nicht gebannt

In Bremen wurden in diesem Jahr bis Ende Oktober rund 340 Bomben und Granaten sowie 350 Kilogramm sonstiger Kampfmittel beseitigt. „Man kann sagen, dass in Bremen jeden Tag Kampfmittel gefunden werden“, teilte die Polizei mit. In Hamburg waren es dieses Jahr bislang mehr als 200 Weltkriegsbomben und Granaten. In Brandenburg sprach das Innenministerium von 140 größeren Sprengbomben, 800 Brandbomben und ebenso vielen Minen, 11 400 Raketen und rund 37 000 Granaten.