Explosion in einer Bäckerei in der Uckermark

Lychen - Eine Explosion mitten im Herzen der Stadt hat Lychen in Brandenburg erschüttert. Ein Doppelhaus mit einer Bäckerei am Markt ist am Freitag teilweise eingestürzt, teilte die Polizei mit.

Eine 55 Jahre alte Mitarbeiterin der Bäckerei wurde schwer verletzt und erlitt Gesichtsverletzungen. Als sie am frühen Morgen kurz vor 5.00 Uhr in die Bäckerei gehen wollte, ertönte ein Knall. Die Frau wurde nach Angaben der regionalen Leitstelle mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen.

Nur noch ein Schuttberg

Dort, wo der linke Teil des Doppelhauses stand, ist nur noch ein Schuttberg vorhanden, eine Hauswand ragt noch in die Höhe. Das Haus sei unbewohnbar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe der Detonation waren zunächst noch unklar. Dabei werde nach verschiedenen Ursachen gesucht, eine Gasexplosion sei eine davon, sagte die Polizeisprecherin.

Nach Angaben der regionalen Leitstelle wurden vier umliegende Häuser evakuiert. Insgesamt 15 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. „Sie sind alle unverletzt“, sagte die Polizeisprecherin. „Bild“ und „B.Z.“ schrieben, es habe sich um eine Gasexplosion gehandelt.

Marktplatz weiträumig gesperrt

Das Doppelhaus mit der Bäckerei steht direkt am Markt mitten in der Stadt. Schräg gegenüber ist das barocke Rathaus der Flößerstadt Lychen in der Uckermark, die auch Stadt der sieben Seen genannt wird. Der Markt war zunächst noch weiträumig abgesperrt. Die zuständige Leitstelle warnte über die Katastrophen-App Katwarn Bewohner und Besucher, den Bereich in der Innenstadt weiträumig zu umfahren. Die Ermittler waren noch am Ort, einige Experten trafen erst später ein. Spürhunde sollten in den Trümmern suchen.

Nur wenige Meter entfernt vom Explosionsort liegt das Strandcafé. Die Auswirkungen waren auch dort zu spüren: Strom war vorhanden, aber das Wasser wurde wegen der Ermittlungen vorübergehend abgestellt. „Wir haben heute trotz allem geöffnet“, sagte die Mitarbeiterin Annika Blume. „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Denn in dem Café hatte sich eine Hochzeitsgesellschaft angesagt.

