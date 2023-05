Explosionen in Mailand - Fahrzeuge brennen

Das Feuer brach am Vormittag zunächst im Motorraum des Kleinlasters aus, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Der Fahrer versuchte demnach vergeblich, das Feuer zu löschen. In dem Transporter befanden sich mehrere Sauerstoffflaschen mit je rund 32 Litern Inhalt. Mindestens eine davon explodierte daraufhin. Bei dem Verletzten handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um den Fahrer, der mit leichten Brandwunden an der Hand ins Krankenhaus eingeliefert wurde.