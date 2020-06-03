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Mittwoch, 03.06.2020 - 02:00
3 min

Explosionsartige Nachfrage nach Kleingärten in Worms

Genau zur richtigen Zeit bezog Familie Arslan vor drei Monaten ihren Garten. Denn während der Corona-Krise suchen gerade Familien mit Kindern verzweifelt.

Annika Sinner: Volontärin
Von Annika Sinner
Volontärin
Kamile Doymaz-Arslan (2.v.r.) und Feliz Yürek (l.) freuen sich mit ihren Kindern und dem Vereinsvorsitzenden Werner Seitz (r.) darüber, dass sie den Sommer in ihrer frisch zugeteilten Parzelle im Kleingartenverein Ochsenplatz genießen können. Foto: BilderKartell/Ben Pakalski

Kamile Doymaz-Arslan (2.v.r.) und Feliz Yürek (l.) freuen sich mit ihren Kindern und dem Vereinsvorsitzenden Werner Seitz (r.) darüber, dass sie den Sommer in ihrer frisch zugeteilten Parzelle im Kleingartenverein Ochsenplatz genießen können. (Foto: BilderKartell/Ben Pakalski)

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