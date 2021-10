Facebook und Co. sind offline

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Logos verschiedener Apps, unter anderem Facebook und Instagram. (Foto: dpa)

AUS ALLER WELT - Facebook, Instagram und WhatsApp sind am späten Montagnachmittag weltweit offline. Die Seiten der Social-Media-Plattformen laden in Deutschland seit etwa 17.30 Uhr nicht mehr. Zur Ursache der Störung ist derzeit noch nichts bekannt. Auf Twitter berichten Menschen aus vielen Ländern von der Störung.

Facebook etwa zeigt eine Störungsmeldung an: "Sorry, something went wrong.

We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can."

Auch bei WhatsApp können weder über die App noch über den Browser Nachrichten verschickt werden.