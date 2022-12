Fakten rund um die Autobahn in Deutschland

Warum gibt es in Deutschland keine Pkw-Maut?

In Deutschland sollte eine Maut für Pkw eingeführt werden, 2016 ist das Gesetz verabschiedet worden. Erhoben werden sollte sie erst, wenn die Logistik eingerichtet war. Doch so weit kam es nicht. Das Gesetz sah vor, dass Inländer über eine Entlastung bei der Kfz-Steuer bevorteilt wurden. Das stufte der Europäische Gerichtshof 2019 als Diskriminierung gegenüber Ausländern ein. Der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geriet in die Kritik wegen zu früh abgeschlossener Mautverträge. Die gekündigten Mautbetreiber fordern 560 Millionen Euro Schadenersatz.