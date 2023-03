Fall Sven B.: Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft

Der Hattersheimer soll mindestens zehn junge Männer und Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt zwischen zehn und 17 Jahre alt waren, sexuell missbraucht haben. Die Fälle sollen sich zwischen Januar 2014 und Oktober 2021 ereignet haben. Der Prozess sorgte bundesweit auch deshalb für Aufsehen, weil Sven B., der für mehrere Clubs im Rhein-Main-Gebiet tätig war, mit einer perfiden Methode vorgegangen sein soll. Laut Anklage soll er seine Opfer zunächst über Messenger-Dienste anonym bedroht und den verängstigten Jungen anschließend seinen Schutz angeboten haben. Die so in die Wohnung des Angeklagten gelockten Opfer seien von diesem mit Alkohol und zum Beispiel in Schokodrops verabreichten Schlafmitteln bewusstlos gemacht und anschließend vergewaltigt worden. Teilweise soll Sven B. das auch gefilmt haben.