Familien-Blog: Beim zweiten Kind ist alles anders...

In der Kruschel-Familie leben zwei Jungs - und es gibt einen Satz, der sehr oft zu hören ist: „Ich will auch!” War man beim ersten Kind noch streng und konsequent, geht man die Dinge beim zweiten oft anders an. Lesen Sie, wie sich das im Familienalltag gestaltet - kommt Ihnen da manches vielleicht bekannt vor? kruschel.de