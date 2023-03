Familien-Blog: Schlaflos - wenn Teenies auf Tour sind

Gut gelaunt ziehen die Kinder - sorry, es sind schon Teenager, die sich sehr erwachsen fühlen - am Wochenende los. Party machen. Auch für die Eltern wird dann die Nacht oft zum Tage, weil sie erst ruhig schlafen können, wenn die Kinder - das sind und bleiben sie auch mit fast 18 noch - wieder da sind. Lesen Sie, welche Gedanken einem dabei so durch den Kopf gehen auf kruschel.de