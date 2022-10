Fast 240 Grindwale nach Strandung gestorben

Eine Reihe von toten Grindwalen am Strand von Tupuangi Beach in Neuseeland. (Bild: dpa) (Foto: Tamzin Henderson/Tamzin Henderson/AP/dpa)

Wellington - Knapp 240 Grindwale sind nach ihrer Strandung auf einer abgelegenen neuseeländischen Insel gestorben. Die Meeressäuger hätten sich am Montag auf Pitt Island im Südpazifik mehr als 800 Kilometer von der Ostküste Neuseelands verirrt, teilte die Naturschutzbehörde des Landes am Mittwoch mit. Erst am Samstag waren rund 240 Grindwale demnach auf der benachbarten Chatham Island verendet.