Montag, 20.04.2020 - 02:00
3 min
Fast alle Feste fallen aus
Von Norbert Krupp
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TERMIN
Die konstituierende Sitzung des neuen Rates der VG Langenlonsheim-Stromberg ist am Mittwoch, 29. April, ab 18 Uhr in der Langenlonsheimer Gemeindehalle geplant – mit kleiner Tagesordnung: Einführung des Bürgermeisters sowie Verabschiedung von Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Die Tische für Mandatsträger und Presse sollen mit dem gebotenen Abstand aufgestellt werden.
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