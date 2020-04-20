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Montag, 20.04.2020 - 02:00
3 min

Fast alle Feste fallen aus

Das Verbot von Großveranstaltungen wegen der Corona-Krise wirkt sich auch auf Feiern in der VG Bad Kreuznach und der VG Langenlonsheim-Stromberg aus. Ein Überblick.

Von Norbert Krupp
Auch die Stromberger Kerb, hier ein Foto von ihrer Eröffnung im Juli 2018, wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach vom Verbot der Großveranstaltungen bis 31. August betroffen sein. Archivfoto: Norbert Krupp

Auch die Stromberger Kerb, hier ein Foto von ihrer Eröffnung im Juli 2018, wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach vom Verbot der Großveranstaltungen bis 31. August betroffen sein. (Archivfoto: Norbert Krupp)

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TERMIN
Die konstituierende Sitzung des neuen Rates der VG Langenlonsheim-Stromberg ist am Mittwoch, 29. April, ab 18 Uhr in der Langenlonsheimer Gemeindehalle geplant – mit kleiner Tagesordnung: Einführung des Bürgermeisters sowie Verabschiedung von Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Die Tische für Mandatsträger und Presse sollen mit dem gebotenen Abstand aufgestellt werden.
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