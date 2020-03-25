Mittwoch,
25.03.2020 - 05:05
1 min
Fasten mal anders
Klassisches Fasten ist Ihnen zu langweilig oder in Ihrem Alltag nicht umsetzbar? Dann haben wir Vorschläge für Sie, auf was Sie in der Fastenzeit alternativ verzichten könnten.
Von Nadine Peter
Digitalreporterin
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