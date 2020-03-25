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Mittwoch, 25.03.2020 - 05:05
1 min

Fasten mal anders

Klassisches Fasten ist Ihnen zu langweilig oder in Ihrem Alltag nicht umsetzbar? Dann haben wir Vorschläge für Sie, auf was Sie in der Fastenzeit alternativ verzichten könnten.

Nadine Peter: Digitalreporterin
Von Nadine Peter
Digitalreporterin
Die Fastenzeit kann auch dafür genutzt werden, um die Handynutzung zu reduzieren. dpa

Die Fastenzeit kann auch dafür genutzt werden, um die Handynutzung zu reduzieren. (dpa)

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