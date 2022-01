Fastnachter Detlev Schönauer nach Corona-Infektion im Koma

NAGYKANIZSA - Der Mainzer Fastnachter Detlev Schönauer ist schwer an Covid-19 erkrankt. Wie am Freitag mehrere Medien übereinstimmend berichten , liegt der 68-Jährige in einer Klinik im ungarischen Nagykanizsa im künstlichen Koma, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Demnach wurde Schönauer bereits Anfang Dezember mit Corona in die Klinik eingeliefert. Seitdem liegt er im künstlichen Koma, er muss künstlich beatmet werden.