Faszinierender Supermond am Nachthimmel

Um den Supermond in einer klaren, wolkenlosen Nacht zu fotografieren, genügt eine Kamera mit einem Teleobjektiv auf einem Stativ. Bei guten Bedingungen lassen sich viele Details des Mondes erkennen. Diese Aufnahme entstand beim Supermond im April 2020. (Foto: Andreas Lerg)

RHEIN-MAIN - In der Nacht von Montag auf Dienstag zeigte sich bei klarem Himmel der „Supermond“. Als Supermond wird ein Phänomen bezeichnet, dass sich üblicherweise nur einmal im Jahr bestaunen lässt. Dann nämlich, wenn der Mond uns auf seiner elliptischen Bahn um die Erde als Vollmond am nahesten ist. Zieht der Mond normalerweise in einem Abstand von 384.400 „erdnah“ an uns vorbei, kommt er uns in diesem April bis auf 357.310 Kilometer nahe. Astronomen nennen diese Erdnähe „Perigäum“.

Dieses Perigäum hat zwei Effekte. Zunächst steht der Mond deutlich heller am Nachthimmel. Und dann erscheint der Mond auch um bis zu 15 Prozent größer als sonst. Und im Verglich zum "Apogäum", also der weitesten Entfernung des Mondes zur Erde, wirkt der Mond dann sogar 30 Prozent größer. Übrigens, die Chance, den Supermond zu bestaunen, haben Sie noch nicht verpasst. Auch wenn der Mond in der vergangenen Nacht seine größte Annäherung an die Erde hatte, so ist der Effekt des deutlich größeren und helleren Mondes auch noch in der heutigen Nacht auf den Mittwoch noch einmal zu beobachten.

Pink Moon

Der Supermond wird vor allem in den USA auch „Pink Moon“ genannt. Wer nun aber denkt, dass der Mond sich in schönstem Rosa zeigt, liegt falsch, denn die Bezeichnung geht - anders als beim Blutmond - nicht auf eine Färbung des Mondes zurück. Die genaue Herkunft der Bezeichnung „Pink Moon“ ist umstritten. So gibt es die Vermutung, dass diese von Stämmen nordamerikanische Ureinwohner herrührt, weil diese das Phänomen beobachteten, während die pinkfarbene „Flammenblume“ (Phlox) blühte.

Was ist der „Blutmond“?

Als Blutmond wird ein Effekt bezeichnet, der entsteht, wenn der Mond bei einer totalen Kernschattenfinsternis durch den Schatten der Erde wandert und Sonne, Erde und Mond dabei wie auf einer Perlenkette in einer Linie aufgereiht sind. Dabei wird das Sonnenlicht durch die Atmosphäre der Erde gefiltert, sodass nur die langwelligen roten Lichtstrahlen auf den Erdtrabanten treffen. Dadurch zeigt sich der Mond dann in einem kräftigen, leuchtenden Rot. Daher der Name Blutmond oder auch Kupfermond. Der letzte Blutmond war am 21. Januar 2019 zu sehen. Und wir müssen nicht allzu lange warten, denn der nächste Blutmond wird sich am 22. Mai nächsten Jahres zeigen.



Nächste Chance auf einen Supermond schon im Mai

In diesem Jahr bekommen wir tatsächlich eine zweite Chance, den Supermond zu bestaunen, denn am 26. Mai wird der Mond abermals als Vollmond der Erde wieder seht nahekommen. Im Mai wird der Supermond dann auch als „Flower Moon“, also Blütenmomd bezeichnet. Auch diese Bezeichnung stammt aus den USA wo für den Vollmond im Mai auch die Namen „Corn Planting Moon“ (Mais-anpflanz-Mond), „Milk Moon“ (Milch-Mond) oder "Hare Moon" (Hasenmond) bekannt sind.