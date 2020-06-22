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Montag, 22.06.2020 - 17:33
3 min

Faustschlag gegen Schiedsrichter wirkt nach bei FSV Münster

Die Attacke eines Münsterer Fußballers gegen einen Schiedsrichter wird nun vor Gericht verhandelt. Der Vorfall erregte bundesweit Aufsehen. Die FSV kämpft derweil um ihre Zukunft.

Von Jens Dörr
Fußball wird nur noch selten gespielt bei der FSV Münster. Nach der Attacke auf einen Schiedsrichter wurde das Aktiventeam abgemeldet. Vorsitzender Peter Samoschkoff (links) sucht neue Perspektiven für die Sporthalle. Fotos: Jens Dörr

Fußball wird nur noch selten gespielt bei der FSV Münster. Nach der Attacke auf einen Schiedsrichter wurde das Aktiventeam abgemeldet. Vorsitzender Peter Samoschkoff (links) sucht neue Perspektiven für die Sporthalle. Fotos: Jens Dörr

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Fotos
Fußball wird nur noch selten gespielt bei der FSV Münster. Nach der Attacke auf einen Schiedsrichter wurde das Aktiventeam abgemeldet. Vorsitzender Peter Samoschkoff (links) sucht neue Perspektiven für die Sporthalle. Fotos: Jens Dörr

Fußball wird nur noch selten gespielt bei der FSV Münster. Nach der Attacke auf einen Schiedsrichter wurde das Aktiventeam abgemeldet. Vorsitzender Peter Samoschkoff (links) sucht neue Perspektiven für die Sporthalle. Fotos: Jens Dörr

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