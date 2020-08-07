Freitag, 07.08.2020 - 23:00
3 min
FC Starkenburgia Heppenheim: Corona als härtester Gegner
Von Christopher Frank
Redakteur Bergsträßer Echo
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HEPPENHEIMER STADTPOKAL
Am 21. und 22. August richtet der FC Starkenburgia auf dem heimischen Kunstrasenplatz den Heppenheimer Stadtpokal aus. Mit von der Partie sind auch der FC Sportfreunde, der SV Kirschhausen sowie der TSV HambachOb Zuschauer bei der inoffiziellen Stadtmeisterschaft zugelassen sind, steht noch nicht fest. "Die Mannschaften müssen sich eigentlich bestmöglich aus dem Weg gehen, zudem gibt es nur einen Ein- und Ausgang", nennt Klaus Martin die größten Hürden. Und auch die Parkplatzsituation am "Galgen" ist alles andere als optimal. (fran)
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