Feldmann im Awo-Skandal: "Ich bin nicht korrupt"

Hintergrund

Der Awo-Skandal um überteuerte Gehälter, Luxus-Dienstwagen und ein intransparentes System von personellen und beruflichen Verflechtungen erschüttert seit Jahren die Kreisverbände in Frankfurt und Wiesbaden sowie den Bezirksverband Hessen-Süd. Es gibt darin zahlreiche Stränge. Die Ermittlungen gegen Feldmann wurden vor knapp einem Jahr bekannt, kurz vor den Kommunalwahlen. In dem Verfahren geht es um ein überhöhtes Gehalt für seine Ehefrau Zübeyde, das sie als Berufsanfängerin in einer Frankfurter Kita bekommen haben soll, sowie einen überdimensionierten Dienstwagen, den sie auch in der Elternzeit nutzen konnte.