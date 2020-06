Ferienspiele in Babenhausen finden statt

Jetzt teilen:

BABENHAUSEN - Ein speziell ausgearbeitetes Hygienekonzept macht es möglich: Auch in diesem Jahr bietet die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen in den letzten beiden Wochen der Sommerferien ihre Ferienbetreuung an – trotz Corona-Krise. Für rund 100 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren geht es vom 3. bis 14. August 2020 diesmal in den „Wilden Westen“. Es wird zwar Abstriche im Programm geben, unterm Strich bleiben jedoch netto zehn Tage Ferienspaß.

„Ein umfangreiches, verordnungskonformes Hygienekonzept wurde eigens ausgearbeitet, geprüft und behördlich genehmigt“, erklärt Bürgermeister Joachim Knoke (SPD). So soll das Gros der Aktionen draußen auf dem weitläufigen Gelände an der Mehrzweckhalle in Harreshausen und im angrenzenden Wald stattfinden. Die Hüpfburg wird gestrichen, Gruppengrößen auf sechs Kinder begrenzt, Arbeitsmaterialien wie Stifte und Kleber müssen Ferienkinder von zuhause mitbringen. Auch das Ferienspielfest muss diesmal entfallen. Die Kinder- und Jugendförderung bittet Eltern, ihren Nachwuchs selbst zu bringen und abzuholen. Eine Vorsichtsmaßnahme, um das Ansteckungsrisiko in voll besetzten Bussen zu reduzieren. „Für Familien, die dies nicht bewerkstelligen können, werden Busplätze organisiert“, sagt der Bürgermeister.

Auch die Betreuungszeiten sind anders, angepasst an die Bedürfnisse berufstätiger Eltern, die in Teilzeit beschäftigt sind. Die Ferienbetreuung ist täglich von 8 bis 14 Uhr, am Wochenende 8. und 9. August aber nicht.

Die Teilnahme inklusive warmem Mittagessen kostet 150 Euro für das erste Kind einer Familie und 130 Euro für das zweite Kind, weitere Geschwister sind kostenfrei. Kinder aus sozial schwachen Familien sollen wieder die Chance auf eine finanzielle Förderung erhalten.

Das Anmeldeformular gibt es online unter www.jufoe-babenhausen.de. Anmeldungen sind außerdem nach Terminvereinbarung unter 06073-71 21 49 im Büro der Kinder- und Jugendförderung möglich, eine Kopie des Impfausweises des Ferienkinds ist mitzubringen.