Fern- und Regionalverkehr in Norddeutschland gestört

BERLIN - Die heftigen Probleme der Deutschen Bahn in Norddeutschland sind nach Angaben des Unternehmens auf eine technische Störung des Zugfunks zurückzuführen. Deshalb sei "in großen Teilen Norddeutschlands derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich", hieß es auf "bahn.de" am Samstagmorgen. Es komme "aktuell leider zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen". Auch der Regionalverkehr in Norddeutschland ist von den Störungen betroffen. Konkret seien alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen in die Problematik involviert.

Das Unternehmen empfahl Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn,de , über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren.

