Fest des Lebens und der Demokratie: Rio feiert Karneval

Bei den Umzügen nimmt jede Sambaschule die Betrachter mit in eine andere Welt - für gewöhnlich in eine, in der alles in Ordnung ist. Die Schule „Acadêmicos de Vigário Geral“ etwa nahm mit dem Thema „Die Phantasie - Fabrik der Freude“ viele mit in die Kindheit. Politische Kommentare gab es aber durchaus auch in den vergangenen Jahren. So kritisierte etwa die Siegerschule „Mangueira“ 2020 die Bolsonaro-Regierung.