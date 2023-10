Fest für die Augen: Madonna feiert Tournee-Auftakt in London

London (dpa) - . „I'm not a quitter!“ (Ich gebe nicht auf!) ruft Madonna in die Menge von knapp 20.000 Menschen in der Londoner Veranstaltungshalle O2. Die US-Popikone hat am Samstag mit einem Konzert in der britischen Hauptstadt den Auftakt zu ihrer Welttournee „The Celebration Tour“ gegeben. Es ist gleich in zweifacher Hinsicht eine Jubiläumstour, denn sie ist in diesem Jahr 65 geworden und es ist 40 Jahre her, dass sie mit dem Song „Holiday“ ihren großen Durchbruch schaffte.