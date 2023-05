Festnahme und kontrollierte Explosion nahe Buckingham-Palast

Die Ereignisse am Dienstagabend dürften die Anspannung bei den Sicherheitsbehörden erhöhen. Am Samstag sollen König Charles und seine Frau Königin Camilla (75) in einer Prozession per Kutsche vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey fahren und dort gekrönt werden. Anschließend soll es ebenfalls per Kutsche wieder zurück zum Palast gehen. Zehntausende Schaulustige werden entlang der Strecke erwartet. Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.