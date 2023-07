Festnahmen nach Goldschatz-Diebstahl in Oberbayern

In den vergangenen Monaten hatte die Soko „Oppidum“ auch mögliche Zusammenhänge zu anderen spektakulären Museumseinbrüchen wie in das Grüne Gewölbe in Dresden oder das Berliner Bode-Museum geprüft. Bislang hieß es, eine Verbindung zwischen den Taten sei unwahrscheinlich. Am Donnerstag werden nun weitere Antworten erwartet.