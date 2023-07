Feuer auf Frachter bei Ameland - 3000 Autos an Bord

Ameland/Cuxhaven (dpa) - . Wegen des Großbrandes auf einem Frachtschiff vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland sind auch Behörden in Deutschland alarmiert. „Wir beobachten die Situation“, sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen. Das Havariekommando habe den niederländischen Behörden Unterstützung angeboten. Dafür stünden zum Beispiel Schiffe oder Einsatzkräfte bereit. Eine Entscheidung über eine Entsendung sei bislang aber noch nicht gefallen.