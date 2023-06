Feuer auf früheren Truppenübungsplätzen

Lübtheen/Hagenow (dpa) - . In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen im selben Landkreis Feuer ausgebrochen. Laut Polizei waren am späten Nachmittag mehr als zehn Hektar Wald nahe der Ortschaft Volzrade, die zur Stadt Lübtheen gehört, betroffen. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen hatte es 2019 auf einem riesigen Areal tagelang gebrannt. Zeugen hätten berichtet, dass es am Montag auch zu Detonationen gekommen sei, vermutlich verursacht durch Weltkriegsmunition. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz.