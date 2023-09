Feuer auf Sizilien: Auf der Flucht vor den Flammen

Nach dem Frühstück fuhr ich beruhigt von Lascari an den elf Kilometer entfernten Strand von Cefalù und verbrachte dort den Tag am Meer. Cefalù liegt an der Nordküste Siziliens und ist eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Palermo. Cefalù ist einer meiner Lieblingsorte auf Sizilien. Schon als Kind habe ich hier meine Sommerferien verbracht. Hier habe ich schwimmen gelernt und mit meinen italienischen Cousinen und Cousins Sandburgen gebaut. Bevor meine Großmutter – meine „Nonna“ – im Herbst 2006 verstorben ist, haben wir hier ihre letzten Tage gemeinsam verbracht. Ich wollte den Tag am Strand verbringen und habe mir auch keinerlei Sorgen gemacht. Denn seitens der Behörden gab es keine Warnungen für diese Region. Auch die anderen Einwohner und Touristen gingen ihrem normalen Treiben nach.