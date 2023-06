Feuer bei Jüterbog: „Aktuell brennen acht Hektar Wald“

Jüterbog (dpa) - . Im Waldbrandgebiet bei Jüterbog südlich von Berlin hat die Feuerwehr in der Nacht ein gefährliches Ausbreiten der Flammen verhindern können. „Aktuell brennen etwa acht Hektar“, sagte die Leiterin des Ordnungsamts der Stadt, Christiane Lindner-Klopsch, am Montagvormittag. „Auf den anderen Flächen glimmt und kokelt es zwar, aber es gibt aktuell dort keine Flammen.“ Auffrischender Wind habe am Sonntagabend für ein Ausbreiten der Flammen gesorgt, berichtete Lindner-Klopsch. Daraufhin habe die Feuerwehr mit acht Löschfahrzeugen die Schutzstreifen erfolgreich gesichert.