Feuer bei Jüterbog: Großschadenslage ausgerufen

Rund eineinhalb Wochen nach Ausbruch des Waldbrandes hatten die Feuerwehrkräfte auf eine Entspannung gehofft. Doch am Freitag hatte auffrischender Wind ihn erneut angefacht. In dem Brandgebiet, das sich aus bereits verbrannten Arealen sowie brennenden Gebieten zusammensetzt, stünden zahlreiche abgelöschte Bereiche wieder in Flammen, hatte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch, am Nachmittag erklärt.