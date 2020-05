Feuerwehr auf flauschiger Rettungsmission

Gerettet! Die Entenküken konnten aus dem Kanalschacht befreit werden. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach)

Jetzt teilen:

BAD KREUZNACH - In tierischer Mission waren am Sonntag die Kameraden der Bad Kreuznacher Freiwilligen Feuerwehr unterwegs. Eine Passantin hatte gegen 21.30 in die Gensinger Straße unter der Brücke der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße ein paar kleine Entenküken entdeckt. Weitere kleine Entchen machten aus einem Kanaleinlauf hörbar auf sich aufmerksam. Vier Küken nahm die Frau spontan mit nach Hause und setzte sie dort unter eine Wärmelampe, bevor sie den Notruf der Feuerwehr wählte.

Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd hörten die Küken aus dem abgeschlossenen Schacht fiepen. Ein Mitarbeiter des Bauhofes wurde zur Einsatzstelle beordert, um den Einstieg zu öffnen. Nach dem der Kanalschacht geöffnet war, stieg ein Feuerwehrmann hinab und rettete weitere drei Küken. Vermutlich wurden sie während des kurzen Gewitters und den damit einhergehenden starken Regenfällen in den Kanal gespült. Da die Entenmutter nicht dabei war, wurde das Tierheim informiert. Ein Mitarbeiter kam sofort zur Einsatzstelle und nahm alle Entenküken mit. Der Einsatz war nach einer knappen Stunde beendet.